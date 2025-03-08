СМИ сообщили о планах Харрис баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

Камала Харрис обдумывает возможность баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Бывшая вице-президент США, вероятно, примет решение к концу лета текущего года. Об этом 7 марта сообщил телеканал ABC News.

По словам источников, Харрис стремится планировать свое будущее, так как действующий губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом покинет свой пост в начале 2027 года.

Уточняется, что беспартийные первичные выборы губернатора штата запланированы на 2 июня 2026 года. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, выйдут на всеобщие выборы.

Харрис 23 января обратилась к экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за советом относительно ее дальнейших карьерных шагов после поражения от американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах. Покидая свой пост, политик намекнула, что не намерена «пропадать с радаров».