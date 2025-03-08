СМИ узнали о намерении Трампа перенаправить 35 тыс. военных США из ФРГ в Венгрию
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военнослужащих из Германии и их передислокации в Восточную Европу. Об этом 7 марта сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.
«Трамп рассматривает возможность вывода из Германии около 35 тыс. действующих военнослужащих, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой», — следует из публикации.
По данным издания, около 160 тыс. военнослужащих США дислоцированы за пределами Соединенных Штатов, большая часть из которых находится в Германии.
«Трамп зол на то, что [Европа], похоже, подталкивает к войне», — приводит газета слова источника, близкого к Белому дому.
В издании утверждают, что войска будут направлены в Венгрию.
Ранее, 6 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от поддержки заявления по помощи Киеву на саммите Евросоюза (ЕС). Уточнялось, что Европейский совет вернется к обсуждениям на следующем заседании.