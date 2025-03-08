Власти Одессы после взрывов сообщили о пожаре
В Одессе после серии взрывов загорелись промышленное здание и автозаправочная станция (АЗС). Об этом 7 марта сообщил глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
«... загорелись промышленное здание и АЗС», — написал он в своем Telegram-канале.
Кипер также проинформировал, что уточняется информация о пострадавших.
Накануне на Украине заявили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что принимаются все меры для стабилизации электро- и газоснабжения.