СМИ узнали о конфликтах Маска с министрами США из-за работы его ведомства

Работа американского департамента государственной эффективности (DOGE), главой которого является предприниматель Илон Маск, сталкивается с жесткой критикой в руководстве США, которое недовольно подходом ведомства к кадровой политике в министерствах. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила газета The New York Times (NYT).

Так, по данным издания, на одном из заседаний госсекретарь США Марко Рубио, сидя рядом с главой государства Дональдом Трампом, выслушивал от «самого богатого человека в мире длинный список нападок».

Маск обвинил Рубио в том, что он не сумел сократить штат, а единственным человеком, который был уволен за всё время, оказался сотрудник DOGE. Госсекретарь США, в свою очередь, задался вопросом, почему, по мнению Маска, не считаются уволенными 1,5 тыс. чиновников Госдепартамента, которые досрочно вышли на пенсию в качестве компенсации.

«Он саркастически спросил, хочет ли Маск, чтобы он снова нанял всех этих людей, просто чтобы он мог устроить шоу, уволив их снова», — пишет газета.

Согласно публикации, Трамп долгое время наблюдал за словесной перепалкой и не вмешивался. Но «когда спор затянулся», американский лидер занял сторону Рубио, вступившись за него.

Отмечается, что Трамп по-прежнему поддерживает работу DOGE, однако теперь собирается сократить полномочия Маска. По информации издания, отныне секретари будут руководить ведомством, в то время как команда Маска будет только советовать.

Ранее в этот же день сообщалось, что Трамп ограничил мандат предпринимателя и главы американского департамента государственной эффективности в кадровых вопросах в федеральных ведомствах. Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес госслужащих со стороны Маска. При этом источники уточнили, что бизнесмен присутствовал в том числе, когда американский президент озвучил его полномочия.