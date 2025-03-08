ВСУ выпустили 98 боеприпасов по территории ДНР за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 98 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 марта сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.

Всего за сутки было выявлено 32 случая обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых поступили сведения о двух раненых мирных жителях.

Также были повреждены два жилых дома, два автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.

5 марта в СЦКК сообщали, что ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР. 21 обстрел зафиксирован на горловском направлении и еще один на енакиевском. В результате атак были ранены трое мирных жителей, в том числе девочка 2017 года рождения.