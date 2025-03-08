Политолог рассказал о провокационных действиях Трампа в отношении Европы

Провокационные заявления американского президента Дональда Трампа в адрес Европы имеют целью заставить союзников США действовать в соответствии с желаниями Вашингтона. Об этом рассказал «Известиям» программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.

«Европейцам не нравится, что их публично принижают и что взаимодействие с США происходит не по дипломатическим или военным каналам, а посредством публичной критики со стороны Трампа. Речь идет не о кризисе НАТО, поскольку организация не перестанет существовать, а скорее о выяснении отношений внутри трансатлантической семьи», — сказал он.



6 марта Трамп выразил сомнение, что европейские союзники будут защищать США в рамках обязанностей, которые на них накладывает членство в НАТО.



«На данный момент мы видим кризис среди европейцев, которые не знают, как показать и подчеркнуть свою самостоятельность в качестве международного актора», — добавил эксперт.



Между тем политолог не исключил, что следующий президент может иметь иные подходы к НАТО.



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Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой