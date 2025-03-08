Политолог рассказал о кризисе внутри НАТО

Стратегические разногласия между Европой и США значительно усложняют возможность применения статьи 5 о коллективной обороне Североатлантического альянса. Об этом заявил «Известиям» заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

«Было бы странно говорить о том, что явный кризис в отношениях Европы с США каким-то волшебным образом вдруг не затронет основную трансатлантическую организацию. Сейчас мы и наблюдаем кризис НАТО», — сказал он



Эксперт напомнил, что во время первого срока американский президент Дональд Трамп сделал много шагов, чтобы в правовом отношении обеспечить более ясную картину возможностей и параметров имплементации статьи 5 о коллективной обороне.



«Были включены новые оперативные сферы, в том числе киберпространство и космос. Была предпринята и классификации гибридных угроз, но изменение политического ландшафта внутри трансатлантических отношений свидетельствует о том, что проделанной работы явно недостаточно», — добавил Данилов.



6 марта Трамп заявил, что США не будут защищать страны НАТО, которые тратят недостаточное количество денег на свою оборону в рамках альянса.



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Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой