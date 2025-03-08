Полицейский арестован по подозрению в грабеже и получении взятки в Санкт-Петербурге

Полицейский Максим Смирнов был заключен под стражу Невским районным судом Санкт-Петербурга по обвинению в грабеже и получении взятки. Об этом 7 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Утверждается, что в момент совершения преступлений Смирнов действовал с сообщником по фамилии Соболев.

«Соболев и Смирнов, являясь старшими оперуполномоченными ОБИП ОУР УМВД России по Невскому району СПб, действуя группой лиц по предварительному сговору и умышленно, лично получили от [пострадавшего] С. 300 тыс. рублей за возвращение денежных средств в размере 1 212 850 рублей, ранее изъятых у него в ходе личного досмотра», — сообщили в суде.

Сообщается, что Смирнова задержали в минувший четверг. В настоящее время ему предъявлены обвинения по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

5 марта следствие направило в военный суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Министерства обороны России полковников запаса Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взятки при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в 2016–2022 годах военное ведомство заключило ряд контрактов на выполнение работ с АО «Оборонтрест» на общую сумму 1,5 млрд рублей.