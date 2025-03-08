Старший лейтенант Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам

Старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в субботу, 8 марта, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что Хвостиковой неоднократно приходилось в темное время суток, в условиях активного применения противником ствольной и реактивной артиллерии, а также FPV-дронов, доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.

Также в Минобороны РФ отметили мужественные действия младшего сержанта Ларисы Алескеровой.

Когда в ходе попытки наступления ВСУ станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда и загорелась, Алескерова, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание.

После того как станция была потушена, младший сержант оперативно выявила неисправности, устранила их, после чего заново настроила станцию и обеспечила командование связью.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что лейтенант медицинской службы Ираида Демина стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов. Также в Минобороны РФ отметили грамотные и точные действия гвардии ефрейтора Доржу Салчака, который, выполняя боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений, прицельным огнем вверенного ему орудия обеспечил уничтожение передовой линии обороны украинских формирований.