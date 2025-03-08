Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19
Сюжет:

Старший лейтенант Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в субботу, 8 марта, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что Хвостиковой неоднократно приходилось в темное время суток, в условиях активного применения противником ствольной и реактивной артиллерии, а также FPV-дронов, доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.

Также в Минобороны РФ отметили мужественные действия младшего сержанта Ларисы Алескеровой.

Когда в ходе попытки наступления ВСУ станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда и загорелась, Алескерова, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание.

После того как станция была потушена, младший сержант оперативно выявила неисправности, устранила их, после чего заново настроила станцию и обеспечила командование связью.

«Я принял решение и вызвал огонь на себя»
Накануне Дня защитника Отечества участники СВО рассказали о своей боевой работе

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что лейтенант медицинской службы Ираида Демина стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов. Также в Минобороны РФ отметили грамотные и точные действия гвардии ефрейтора Доржу Салчака, который, выполняя боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений, прицельным огнем вверенного ему орудия обеспечил уничтожение передовой линии обороны украинских формирований.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025