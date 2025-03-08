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Аналитики назвали топ-20 привлекательных регионов для строительства жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аналитики портала «Движение.ру» совместно с центром DEVISION по итогам IV квартала 2024 года назвали топ-20 инвестиционно привлекательных рынков для девелоперов.

В рейтинг вошли Краснодарский, Приморский, Красноярский, Пермский края, Ленинградская, Новосибирская, Московская, Свердловская, Воронежская, Тюменская, Сахалинская, Ростовская, Астраханская области, республики Бурятия, Татарстан, Якутия, Тыва, Удмуртия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

«Были определены и рассчитаны 16 системных показателей, распределенных по трем группам. В их числе ― динамика прироста или убыли населения, его возрастная структура, среднедушевые доходы, обеспеченность жильем, средний возраст вторичного жилья и показатели продаж в сегменте вторичной недвижимости и другие параметры», — говорится в исследовании.

Эксперты ранжировали полученные данные по степени важности и влияния на оценку потенциала региона. По итогам сведения всех показателей субъект получил рейтинговый коэффициент. Чем больше его величина, тем регион привлекательнее для застройки.

«Основными драйверами роста рейтинговых коэффициентов в IV квартале 2024-го выступили показатели динамики миграции, концентрации рынка и маржинальности. Динамика миграции, вероятно, может быть связана с фактором СВО. Это может оказаться конъюнктурным фактором, но на рынок недвижимости, как минимум в кратко- и среднесрочной перспективе, влияние оказывать будет», ― отмечается в исследовании.

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Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывает свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Так, каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на квартиру. В то же время 7% респондентов уже готовятся переехать в приобретенное жилье, а 14% планируют начать или завершить ремонт (14%). Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

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