Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук рассказал, что сожалеет о том, что в свое время Киев отказался от предложения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сесть за стол переговоров. Соответствующее заявление 7 марта он сделал в Telegram-канале.

«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем неважно, имеет он на это основания или нет», — сообщил депутат.

Также Дмитрук подчеркнул, что чем больше участников будет вовлечено в процесс урегулирования конфликта, «тем сложнее и дороже» будет это стоить для Украины.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия показывает успехи и буквально «разносит» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Также американский лидер призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно».