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ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории брянского Стародуба

Богомаз: ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории брянского Стародуба
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар шестью реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории города Стародуб в Брянской области. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом в четверг, 7 марта, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории города Стародуб. В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, при атаке ВСУ на одном из предприятий загорелось производственное помещение. Жители из ближайших домов были эвакуированы, добавил губернатор Брянской области.

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Ранее, 1 марта, Богомаз сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела ВСУ села Ломаковка в Брянской области. Как уточнил губернатор, мирный житель получил осколочные ранения.

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