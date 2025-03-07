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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск судов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратов», — написал он в своем Telegram-канале.

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В этот день в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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