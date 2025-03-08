Космонавты МКС поздравили россиянок с 8 Марта

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты записали поздравление в преддверии Международного женского дня.

«Дорогие и любимые наши дамы! Сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников — 8 Марта. Мы, космонавты «Роскосмоса», Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день», — начал праздничную речь Алексей Овчинин.

Они пожелали россиянкам весеннего настроения, любви и исполнения всего задуманного.

«Сегодня у нас есть прекрасный повод снова сказать вам, какие вы замечательные, поблагодарить за любовь и тепло», — обратился с поздравлением к женщинам Вагнер.

Ранее, 23 февраля, этот же коллектив космонавтов с борта МКС поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В обращении указывается на профессионализм, отвагу, самоотверженность и силу духа российских военных. Также в преддверии наступающего праздника более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта.