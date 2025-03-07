Уолтц сообщил об участии в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что примет участие в переговорах с Украиной, которые запланированы в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом 7 марта он рассказал журналистам в Белом доме.

«Госсекретарь [Марко] Рубио, я и украинская делегация встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», — сказал он.

Чиновник также отметил, что переговоры будут касаться темы нормализации отношений между Киевом и США на фоне разногласий по сделке с редкоземельными металлами.

«У украинцев была прекрасная возможность связать наши экономики посредством сделки о полезных ископаемых. К сожалению, всё прошло не совсем гладко. Но мы думаем, что сможем вернуть всё в нужное русло», — сообщил Уолтц.

Также этот день американский телеканал Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах Украины с США в Саудовской Аравии. 4 марта Зеленский сообщил в соцсети Х, что его встреча с Трампом «прошла не так, как планировалось». Он подчеркнул готовность Украины к заключению сделки по минеральным ресурсам США, а также выразил намерение Киева «как можно скорее сесть за стол переговоров».