Посетительница цирка рассказала о моменте обрушения трибуны в Самарской области

Посетители цирка в Самарской области сидели практически на незакрепленных скамейках. Об этом в пятницу, 7 марта, рассказала «Известиям» посетительница представления Анастасия.

«У людей начали разваливаться трибуны, грубо говоря. Минут буквально через пять народ начал оттуда спускаться. Кто-то шел по бокам, а кто-то решил через середину выйти ближе к выходу, и трибуна обрушилась вместе с людьми и детьми <...> Дальше началась паника, все начали выходить», — рассказала Анастасия.

Она добавила, что организаторы поспешили на помощь пострадавшим лишь после того, как убрали все декорации.

Трибуна со зрителями рухнула в передвижном цирке в самарском Нефтегорске ранее в этот день. По данным источника «Известий», высота трибуны не более 3 м, на ней находились 20 человек. По уточненным данным МЧС, при обрушении пострадали семь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).