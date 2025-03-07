В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 21:54 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 2 марта, представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта в Грозном. После в этот же день они были сняты. Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.