На 82-м году жизни скончался российский композитор Геннадий Банщиков. Об этом 7 марта сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков», — проинформировала пресс-служба сообщества.

Банщиков известен как композитор, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер ордена Дружбы.