Стоимость золотых резервов РФ достигла рекордных $217,4 млрд

Стоимость золотых резервов РФ по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд, а доля драгметалла в общем объеме резервов превысила 34% впервые с XX века. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

«Резервная позиция в МВФ: 4798 (млн долларов США. — Ред.). Монетарное золото: 217 384», — указано в таблице ЦБ, опубликованной 1 марта.

По подсчетам «РИА Новости», доля золота в резервах страны составила 34,4%, это значение стало максимальным с октября 1999 года (39,7% соответственно). В общей сложности, международные резервы по стране на 1 марта за месяц выросли на 1,9% — с $620,8 млрд до $632,4 млрд.

В конце января партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, золото и серебро сохраняют свою роль защитных активов в условиях геополитической нестабильности и инфляционного давления. Эти инструменты могут стать важной частью диверсифицированного портфеля, пояснил эксперт.