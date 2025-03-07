В МИД РФ заявили о сопротивлении ЕС в поиске мирных решений конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) сознательно подпитывает эскалацию конфликта вокруг Украины, вместо того чтобы искать пути его урегулирования. Об этом в пятницу, 7 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ход дискуссий и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей линии в отношении Украины, лишь подтверждают неоднократно дававшиеся нами оценки стремительного перерождения этого некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение», — прокомментировала она итоги прошедшего в Брюсселе саммита ЕС. Слова Захаровой цитирует сайт МИДа.



Она добавила, что Брюссель продолжает опасные геополитические игры, игнорируя последствия своих решений. В МИД РФ уверены, что многие страны, хорошо знакомые с колониальными практиками европейских «демократий» и попытками их возрождения ЕС через диалог с внешними партнерами с позиции силы, сделают нужные выводы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 6 марта, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд.