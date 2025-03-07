Зеленский не будет участвовать в переговорах Украины с США в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие во встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта. Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик 7 марта в социальной сети Х (бывш. Twitter) заявила, что его участие не предполагалось изначально.

«Зеленского не ожидали там увидеть. Был неточный репортаж CBS, в котором говорилось, что он присоединится, — мы проверили факты. [Президент США Дональд] Трамп тоже не будет присутствовать, так что это не встреча лидеров», — написала Хайнрик на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее Зеленский сообщил в соцсети Х, что его встреча с Трампом «прошла не так, как планировалось». Он подчеркнул готовность Украины к заключению сделки по минеральным ресурсам США, а также выразил намерение Киева «как можно скорее сесть за стол переговоров».

В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Во время беседы между сторонами разгорелся спор с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Зеленский позже досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения по редкоземельным металлам.