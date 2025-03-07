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Вице-премьер Италии назвал Макрона безумцем

Сальвини: Макрон — «безумец», который не должен руководить европейской армией
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Армия Европейского союза (ЕС) не должна находиться под командованием «безумного» президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит о ядерной войне. Об этом 7 марта заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Если нам необходимо приобрести оборудование и персонал для береговой охраны, авиации, военно-морского флота, армии, полиции и сил гражданской обороны, то мы это сделаем. Но европейская армия под командованием безумного Макрона, который говорит о ядерной войне, — нет, никогда», — приводит его слова агентство Italpress.

Сальвини добавил, что Макрон «отчаянно нуждается в переосмыслении своего недолгого пребывания на посту президента Франции».

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В обращении к нации 5 марта президент Франции сообщил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты Евросоюза. Он призвал объединение обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».

В МИД РФ сообщили 6 марта, что в последнем выступлении президента Франции отчетливо звучали нотки ядерного шантажа и Россия учтет это при оборонном планировании. В министерстве отметили, что Париж выразил амбиции стать ядерным «патроном» Европы, предлагая свой «ядерный зонтик» в качестве альтернативы американскому.

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