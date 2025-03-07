Министр торговли США указал на отсутствие прав Дании на Гренландию

Дания не имеет ничего общего с Гренландией, которая важна для геополитических интересов США в укреплении национальной безопасности в Арктическом регионе. Об этом 7 марта заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник в интервью India Today, которое транслировалось в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия жизненно важна. Почему Дания там? Потому что викинги сотни лет назад завоевали? Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего», — подчеркнул он.

Кроме того, министр высказался о положении Канады, которая, по его словам, практически полностью зависит от США.

«Что говорит президент (США Дональд Трамп. — Ред.): Канада полностью полагается на Соединенные Штаты. Вся экономика полагается на США. Они почти не платят НАТО, потому что прячутся за США. Они знают, что мы защитим их. Скажите, что из сказанного не звучит так, будто они — часть Америки», — резюмировал Лютник.

Ранее, 26 января, Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Лас-Вегасе, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты получат Гренландию.

25 января газета Financial Times (FT) сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии. Уточнялось, что Трамп был агрессивен и настроен на конфликт. 27 января стало известно, что Дания в связи с заинтересованностью президента США в получении контроля над Гренландией потратит 14,5 млрд датских крон ($2,05 млрд) на усиление своего военного присутствия в Арктике.

В декабре Трамп говорил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.