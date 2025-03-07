Российская армия показывает успехи и буквально «разносит» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Такое мнение 7 марта выразил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«<…> Россия в данный момент абсолютно «разносит» Украину на поле боя», — считает он.

Также американский лидер призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно».

Накануне Вооруженные силы РФ освободили село Андреевка в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что в зоне ответственности подразделения группировки войск «Центр» украинская армия потеряла более 590 военных, два автомобиля и три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.