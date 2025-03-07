Минюст внес в реестр иноагентов экс-офицера КГБ Жирнова и блогера Левшица

Минюст России включил в реестр иностранных агентов бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова, блогера Николая Левшица и еще трех человек. Об этом 7 марта сообщили на сайте ведомства.

Помимо Жирнова и Левшица в списке числятся журналист Василий Гатов, политолог Инал Хашиг и политик Антон Климов.

«В реестр иностранных агентов включены В.В. Гатов, С.О. Жирнов, А.М. Климов, Н.Д. Левшиц, а также И.Н. Хашиг», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, указанные лица выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ.

Кроме того, в соответствии с распоряжениями ведомства из перечня исключены ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

Ранее, 21 февраля, Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также телевизионного ведущего и шоумена украинского происхождения Артема Лирника. В список также попали блогер Рустем Адагамов и публицист Елизавета Александрова-Зорина.