В Госдуме указали на попытки Макрона преувеличить свою значимость

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о России пытается показать свой авторитет в украинском вопросе, однако основную роль в урегулировании конфликта Париж точно играть не будет. Об этом 7 марта заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Макрон в своем обращении к нации 5 марта заявил, что Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы. Кроме того, французский лидер выразил мнение, что после подписания мирного соглашения по Украине на ее территории, «возможно», потребуется размещение европейских миротворцев. Затем, в четверг, он сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, однако разговор состоится только тогда, когда Евросоюз и Украина посчитают это необходимым, передает телеканал France Info.

«Я думаю, господину Макрону сегодня, наверное, не стоит так рассуждать, поскольку Москва сама будет решать, когда и с кем ей говорить, с учетом нынешних реалий на фронтах. <...> Макрону очень хочется показать себя птицей высокого полета», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат также напомнил, что одним из неофициальных символов Франции считается галльский петух, и эта птица высоко не летает.

«Поэтому и Макрон высоко не взлетит в этом вопросе уж точно. <...> Сегодня Европа практически полностью утратила свою субъектность, благодаря тому что последние годы следовала исключительно в фарватере Демократической партии США и глобалистов», — подчеркнул собеседник издания.

Так, резюмировал он, никто не будет серьезно воспринимать последние заявления Макрона, поскольку он заблуждается в том, что контакты по Украине могут состояться по инициативе Евросоюза. По мнению политика, США смотрят на Европу, «как на назойливую муху».

«У нас есть четкие позиции, у нас есть четкие задачи специальной военной операции, которые для нас являются базовыми, и любые мирные переговоры будут основываться — с нашей стороны — именно на тех позициях, о которых заявлял и заявляет наш президент», — заключил Белик.

Также в обращении к нации 5 марта Макрон сообщал, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза. Он призвал объединение обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».

Позднее, 7 марта, заявления Макрона прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что некоторые люди стремятся вернуться к «временам Наполеона», но при этом забывают, чем тот период закончился.