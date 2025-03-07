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Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону Польши до 4% ВВП

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Польши Анджей Дуда предложил внести в конституцию поправку, закрепляющую обязательное выделение по меньшей мере 4% ВВП страны на оборону. Об этом он объявил 7 марта во время своего визита в сейм.

«Наша безопасность должна быть постоянно укреплена. Сегодня на политической сцене существует консенсус по этому вопросу, и я считаю, что он должен быть закреплен на законодательном уровне. Поэтому я подготовил и внес в парламент поправку в конституцию, которая устанавливает минимальный уровень оборонных расходов в размере 4% ВВП ежегодно», — приводит его слова Польское радио.

Кроме того, на своей странице в X (бывш. Twitter) Дуда назвал данное предложение лучшим испытанием намерений политических сил в стране.

«Лучшим испытанием намерений всех политических сил является мой проект поправок к конституции, гарантирующий минимум расходов на оборону в 4% от ВВП. Я призываю вас немедленно принять этот проект», — говорится в посте.

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Газета Financial Times 20 декабря 2024 года сообщила, что президент США Дональд Трамп потребует от государств — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Позднее, 12 января, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что члены альянса смогут выполнить это требование Трампа только через 10 лет.

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