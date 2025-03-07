ДТП с участием четырех машин произошло на юге Москвы

ДТП с участием четырех машин произошло на Варшавском шоссе в районе дома 142, к. 1. Об этом 7 марта сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В районе места аварии затруднено движение транспорта. В дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее 7 марта Госавтоинспекция МВД сообщила, что за прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 245 ДТП, в которых погибли 35 и получили ранения 305 человек.