Эксперты дали советы по правильному распределению бюджета

Существует много маркетинговых ловушек, которые встречаются на каждом шагу, из-за которых совершаются ненужные покупки. Основатели маркетингового агентства Екатерина Шабалкина и Анна Стромелюк в беседе с «Известиями» 8 марта поделились советами, как избежать ненужных расходов и сохранить средства для более важных целей.

По словам экспертов, первый шаг к сохранению средств — это составление детального плана расходов. Необходимо записать все доходы и расходы, разделив их на обязательные (аренда, коммунальные услуги, продукты) и необязательные (развлечения, спонтанные покупки). Такой подход позволяет наглядно увидеть, куда уходят деньги, и определить, где можно сократить траты.

Для удобства ведения учета можно использовать специальные приложения для планирования бюджета. Они помогают отслеживать расходы и находить возможности для экономии.

Эксперты советуют задуматься, что действительно важно: например, отпуск или новое устройство. Это помогает избежать необдуманных покупок и сосредоточиться на том, что приносит долгосрочное удовлетворение.

Чтобы избежать импульсивных трат, рекомендуется применять правило «24 часов»: перед покупкой необязательной вещи стоит подождать сутки. За это время желание может исчезнуть, и решение окажется более взвешенным.

Также важно планировать покупки заранее, составлять списки и избегать походов в магазин на голодный желудок. Использование акций, распродаж и купонов также способствует экономии.

Эксперты напоминают, что даже небольшие изменения в повседневных привычках, такие как выключение света или использование энергосберегающих ламп, могут значительно снизить коммунальные расходы.

Что касается развлечений, то вместо дорогих мероприятий можно выбирать бесплатные или недорогие альтернативы: посещение музеев, парков или концертов на открытом воздухе, уточнили Шабалкина и Стромелюк.

Кроме того, стоит регулярно проверять подписки и услуги, за которые вы платите. Возможно, некоторые из них больше не используются или их можно заменить более выгодными вариантами.

Специалисты советуют ежемесячно откладывать небольшую сумму на непредвиденные расходы. Это создаст финансовую подушку безопасности и защитит от неожиданных трудностей.

«Экономия — это не отказ от радостей жизни, а осознанное управление финансами. Внедрение этих простых правил в повседневную жизнь поможет укрепить бюджет и достичь долгосрочных финансовых целей. Начните уже сегодня, и вы заметите, как ваши финансы станут более устойчивыми и управляемыми», — подытожили эксперты.

В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.