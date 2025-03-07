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Астана ведет переговоры с Киевом после атаки дронов ВСУ на КТК

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Казахстан связался с Украиной после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) . Об этом заявил вице-министр энергетики страны Алибек Жамауов.

Он уточнил, что на данный момент на станции проводится ремонт, а также работы по реконструкции. Ранее в Telegram-канале станции сообщили, что ремонтные работы займут около двух месяцев.

«О каких-либо претензиях к сторонам пока информацией не владеем, по дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной», — приводит его слова с пресс-конференции ТАСС.

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Беспилотники 17 февраля атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. Уточняется, что пострадавших среди персонала нет. Работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. На данный момент нефтеперерабатывающая станция «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что удар по станции скажется на мировых энергорынках, в том числе может спровоцировать высокие цены на энергоносители. Он добавил, что на объектах КТК нет российских систем противовоздушной обороны, а также подчеркнул, что там пострадало западное оборудование, которое быстро восстановить невозможно.

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