Госавтоинспекция проведет рейды в Москве и регионах

В пятницу и ближайшие выходные (7–9 марта) сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание будет уделено профилактике и пресечению случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. О проведении рейдов сообщили региональные управления Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия пройдут в Москве, Томской, Пензенской, Ивановской, Челябинской, Ульяновской, Самарской, Тамбовской, Липецкой областях, Республике Алтай, Севастополе и других регионах страны.

В преддверии выходных и праздничных дней Госавтоинспекция предостерегает водителей от управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно.

«Убедительно просим граждан, увидевших, что автомобилем управляет водитель в неадекватном состоянии, сообщить об этом в полицию. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он подчеркнул, что езда в состоянии опьянения сама по себе крайне опасна и недопустима. В условиях гололедицы и недостаточной видимости управление автомобилем в нетрезвом виде не оставляет даже малейшего шанса на благополучное завершение поездки и ставит под угрозу жизни окружающих участников дорожного движения, отметил Белан.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

Накануне в Министерстве внутренних дел сообщили о принципиальном несогласии со штрафами за превышение средней скорости. В ряде Telegram-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги.