США могут отключить Starlink на Украине. Что нужно знать

Более половины подразделений ВСУ лишатся линий связи, если системы спутникового интернета Starlink на Украине будут отключены. Французский оператор Eutelsat и другие компании собираются предложить замену, однако вряд ли смогут полностью закрыть все потребности украинских военных. Почему именно Starlink выгоден Киеву и как отключение повлияет на ход боевых действий, разбирались «Известия».

Что такое Starlink

• Starlink — спутниковая сеть космической компании SpaceX, которая принадлежит главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску. Она предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Испанская газета El Mundo сообщила, что США могут отключить эту систему спутникового интернета на Украине. Причем это может вызвать конфликт США с Польшей, которая оплачивает использование Киевом 20 тыс. терминалов.

• Одна из особенностей Starlink заключается в том, что терминал постоянно модернизируется. Эту систему очень тяжело глушить. Альтернативы нет ни у одной страны в мире. Продукт предоставляет максимально удобный способ обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке и любых условиях, даже для движущихся объектов.

• Starlink позволяет получить доступ к интернету там, где не работает мобильная или кабельная связь, что особенно важно в боевых условиях. Терминал можно развернуть за 10 минут даже в поле или посреди леса. Благодаря Starlink украинские военные могут быстро передавать информацию, например приказы, фото или видеозаписи с беспилотников, а также местонахождение российских войск. Кроме того, спутниковый интернет от SpaceX использовали для управления украинскими морскими дронами на большом расстоянии.

Насколько вероятно отключение

• Пока неясно, произойдет ли полное отключение Starlink. На фоне общего пересмотра военной помощи Украине со стороны США это вполне возможно. Однако это коммерческий проект, поэтому компания может понести репутационные риски и отток клиентов. Маск, конечно, в этом не заинтересован. Впрочем, последнее слово будет за Трампом.

Как отключение повлияет на ВСУ

• Без Starlink связь на уровне бригад, полков, штабов и командиров не исчезнет. Но ВСУ будет гораздо сложнее работать на удаленных позициях радиоэлектронной разведки, ПВО, мобильными огневыми группами, экипажами пилотов дронов, получать данные с систем видеонаблюдения, использовать некоторые ретрансляторы.

• Маск опроверг сообщения о возможном отключении. Однако основательница центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская считает, что миллиардер может выдать отключение за технический сбой, приостановив работу терминалов на несколько недель. Сейчас более половины подразделений ВСУ зависят от Starlink. При отключении они останутся без линий связи. В украинской армии также признают, что отсутствие данных американской разведки в значительной степени скажется на военных операциях. Великобритания может попытаться восполнить этот пробел, однако этого может быть недостаточно.

• Британский военный аналитик Александр Меркурис предупредил о катастрофических последствиях для Вооруженных сил Украины в случае отключения системы спутникового интернета Starlink. Это решение может стать «сокрушительным ударом» по украинским военным. В частности, отключение Starlink улучшит работу систем радиоэлектронной борьбы, используемых Россией, что сделает обычную радиосвязь для ВСУ практически невозможной. Аналитик подчеркнул, что украинская армия столкнется с «чрезвычайными трудностями» в координации действий своих подразделений и поддержании связи между ними.

Чем могут заменить Starlink

• Украина уже анонсировала некоторые компенсирующие меры со стороны европейских стран. Например, Франция обещает поставку тысяч терминалов. Несмотря на это, ВСУ станет гораздо тяжелее координировать усилия по противодействию российской армии.

• Существует система — конкурент Starlink под названием OneWeb, которую поглотила Eutelsat. Общая сеть объединенной компании насчитывает до 600 спутников связи. Акционеры — Франция и Британия. У Eutelsat уже есть терминалы на Украине, но большинство из них не подключены. В настоящее время компания ведет переговоры о возможности поставки туда 40 тыс. терминалов. По утверждению ее представителей, для этого понадобится «пара месяцев».

• Услуги Eutelsat обходятся значительно дороже тарифов Starlink. Стоимость европейской связи составляет $1400 в месяц за безлимитный доступ со скоростью загрузки 50 Мбит/с. Зато безлимитные планы Starlink продаются по цене от $75 до $240 в месяц. Шведская компания Satcube стоит тоже дорого: самый дешевый вариант — $110 за 1 Гб в месяц, а самый дорогой — $5750 за 1000 Гб.

• В западных СМИ считают, что отключение Starlink отбросит Украину на 100 лет назад, однако это преувеличение. Функциональность ВСУ будет ограничена, но альтернативные системы связи позволят в некоторой степени компенсировать потери.

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