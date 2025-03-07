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На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

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Фото: t.me/Petro_council
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На западе Казахстана в Атырауской области произошло возгорание нефтяной скважины. Об этом 6 марта сообщила компания «Эмбамунайгаз».

Уточняется, что инцидент произошел после спуска насосно-компрессорной трубы (НКТ). Это привело к появлению газа и выбросу НКТ.

«Жертв и пострадавших нет», — говорится в публикации компании в Telegram-канале.

Там добавили, что оперативный штаб «Эмбамунайгаз» оцепил территорию вокруг скважины после происшествия. На месте ведутся восстановительные работы.

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До этого, 25 января, сообщалось, что на нефтебазе в казахстанском городе Жезказган произошел взрыв с последующим пожаром, в результате пострадали четыре человека. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. В результате происшествия были госпитализированы четыре человека.

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