На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина
На западе Казахстана в Атырауской области произошло возгорание нефтяной скважины. Об этом 6 марта сообщила компания «Эмбамунайгаз».
Уточняется, что инцидент произошел после спуска насосно-компрессорной трубы (НКТ). Это привело к появлению газа и выбросу НКТ.
«Жертв и пострадавших нет», — говорится в публикации компании в Telegram-канале.
Там добавили, что оперативный штаб «Эмбамунайгаз» оцепил территорию вокруг скважины после происшествия. На месте ведутся восстановительные работы.
До этого, 25 января, сообщалось, что на нефтебазе в казахстанском городе Жезказган произошел взрыв с последующим пожаром, в результате пострадали четыре человека. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. В результате происшествия были госпитализированы четыре человека.