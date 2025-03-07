Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано
Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщили в МЧС России.
«Пожар в подмосковной Сходне ликвидирован», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.
В этот день в Московской области в микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на площади 1,6 тыс. кв. м. На 800 кв. м произошло обрушение кровли.