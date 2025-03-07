Один из пострадавших в ДТП с автобусами под Белгородом находится в тяжелом состоянии
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- Один из пострадавших в ДТП с автобусами под Белгородом находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП с автобусами под Белгородом находится в тяжелом состоянии. Об этом 7 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
ДТП произошло на ведущей к Новому Осколу дороге.
«Трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжелом состоянии», — сказал глава региона в видеообращении.
Гладков проинформировал, что врачи делают всё, чтобы помочь пострадавшим.
Также губернатор добавил, что водитель микроавтобуса, который был за рулем, признал свою вину.
Накануне МВД России сообщило, что шесть человек погибли после столкновения двух автобусов в Белгородской области, еще четверо госпитализированы. Уточняется, что в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.