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Финансист Коваленко рассказала о росте стоимости услуг ЖКХ в июле на 4-15%

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Георгия Плеханова Юлия Коваленко 7 марта сообщила об увеличении тарифов ЖКХ в июле.

Эксперт подчеркнула, что увеличение сумм в платежках в январе этого года произошло в основном за счет увеличения затрат на эксплуатацию объектов ЖКХ и инфляции, а также сезонного роста оплаты за тепло.

По ее словам, основное повышение тарифов от 4 до 15%, которое будет зависеть от региона страны, традиционно придется на второе полугодие, а именно на июль 2025 года.

«Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан», — рассказала Коваленко агентству «Прайм».

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Ранее, 18 февраля, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают рациональным внедрение в РФ единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги.

21 февраля сообщалось о том, что с учетом обращения граждан правительство России решило изменить стоимость электроэнергии для обогреваемых электроприборами домов. С 2025 года власти ввели дифференциацию тарифов на электроэнергию. Отмечается, что максимальные объемы потребления в месяц в первом диапазоне составили до 3900 кВт·ч, во втором — от 3900 до 6000 кВт·ч, а в третьем — более 6000 кВт·ч.

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