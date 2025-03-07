Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту

Держать в иностранной валюте более 10% накоплений не рекомендуется. Об этом 7 марта сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в беседе с «Газетой.Ru».

«Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5–10% от накоплений. Тем более что сейчас рублевые ставки по депозитам находятся на пике, и вряд ли какие-либо другие вложения смогут перекрыть эту доходность в период одного-двух лет», — сообщил он.

Также в качестве альтернативы эксперт указал на возможность покупки валюты нейтральных стран. Это может быть, например, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.

При этом Зайнуллин указал на риски, которые появляются при покупке различных иностранных валют. Так, сделки с долларами и евро являются рискованными из-за антироссийских санкций. В то же время вложения в китайский юань могут стать убыточными в случае девальвации в результате торговой войны между США и КНР.

В качестве замены валютам для стабильного сбережения средств можно выбрать золото.

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