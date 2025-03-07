Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза

В изоляции находится не Венгрия, а сам Евросоюз (ЕС), который отдалился от США, Китая и России. Об этом 6 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Запись его обращения была опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«По сути, это он [ЕС] изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя», — прокомментировал он

Премьер-министр Венгрии также заявил о низкой вероятности обхода странами Евросоюза позиции Венгрии.

Незадолго до этого стало известно, что саммит Евросоюза 6 марта принял решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.