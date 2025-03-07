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Габбард призвала Зеленского пересмотреть свое отношение к помощи США

Габбард: Зеленский воспринимал военную помощь США как должное
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
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Решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине связано с тем, что украинский президент Владимир Зеленский воспринимал поддержку Вашингтона как должное. Об этом 6 марта заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала она в эфире Fox News.

Она добавила, что пауза военной помощи Украине может быть отменена, если Киев продолжить совершать шаги в правильном направлении. По ее словам, наблюдается прогресс в том, чтобы действительно привлечь Зеленского за стол переговоров и начать работу над мирным урегулированием конфликта.

Трамп приостановил оказание военной помощи Украине. Почему это важно

Накануне, 6 марта, глава минобороны США Пит Хегсет заявил, что Белый дом воодушевлен сигналами из Киева, однако решение о приостановке помощи остается в силе. Глава Пентагона отметил, что Штаты ожидают от Украины истинного стремления к мирному урегулированию.

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