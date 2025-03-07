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СМИ сообщили о разработке ЕС плана по защите неба Украины 

Guardian: В ЕС разработали план по защите неба Украины
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В Евросоюзе (ЕС) разработали план по защите неба Украины. Об этом 7 марта сообщила The Guardian.

Согласно плану, составленному военными экспертами, европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба над Украиной.

По задумке программы «Небесный щит», это будет возглавляемая Европой зона воздушной защиты, действующая отдельно от НАТО, которая будет охранять города и инфраструктуру, потенциально функционирующая в рамках «перемирия в небе».

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3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о неготовности ставить на голосование вопрос об отправке войск на Украину. До этого, 28 февраля, «Известия» сообщали, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН.

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