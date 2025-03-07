Глава МИД КНР опроверг направленность отношений РФ и Китая против третьих сторон

Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран. Об этом в пятницу, 7 марта, заявил глава МИД КНР Ван И, отвечая на вопросы журналистов.

«Китай и Россия изучили «внеблоковый, не конфронтационный и не связанный с третьими сторонами» способ взаимодействия, занимая лидирующие позиции в новом типе отношений между великими державами и устанавливая модель отношений между соседними странами», — приводит его слова Xinhua.

Дипломат рассказал, что КНР и РФ проанализировали свой исторический опыт и решили на постоянной основе поддерживать добрососедские и дружественные взаимоотношения.

Китайско-российские отношения «устойчивые и стабильные», они не изменятся из-за какого-либо события или вмешательства третьей стороны, добавил Ван И.

Накануне, 6 марта, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что слова министра обороны США Пита Хегсета о готовности к войне с Китаем провоцируют конфронтацию. По его словам, высказывания главы Пентагона о том, что они не стремятся к войне с КНР, но будут к ней готовы, «намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и раздувают тему китайской угрозы».