В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
В Московской области в микрорайоне Сходня загорелся склад с палетами на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Подмосковье», — написало ведомство в Telegram.
На 800 кв. м произошло обрушение кровли, уточнили в МЧС РФ.
На месте пожара работают 49 специалистов и 15 единиц техники.
Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Ногинском районе Московской области загорелся склад с пластиковой продукцией. Прокуратура Московской области назвала аварийный режим работы проводки возможной причиной инцидента. Открытое горение было ликвидировано.