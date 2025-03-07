Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провел учения в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Северного флота (СФ).

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» в ходе отражения условной атаки средств нападения осуществил пуски зенитных ракет по воздушным целям. Также зенитными ракетами отработали по надводной цели, морской мишени.

«Погодные условия, условия видимости, состояние моря совершенно не влияют на результативность использования комплекса, поскольку комплекс имеет несколько антенн, которые излучают волны, невзирая на дождь, снег. Волны буквально сканируют окружающую обстановку и дают оператору и личному составу расчета точное понимание о целях, находящихся в воздухе или на поверхности моря», — рассказал командир зенитной ракетной батареи ракетного крейсера «Маршал Устинов» Никита.

В ходе противолодочного учения, которое проходило в двухстороннем формате, моряки крейсера своевременно обнаружили и классифицировали подводную цель условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота.

На завершающем этапе учения экипаж крейсера атаковал подводную лодку условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

В море также были проведены тренировки по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.

В рамках тренировки по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота 5 февраля в отдельной ракетной бригаде была проведена тренировка дивизионов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион». По задаче тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре СФ на Кольском полуострове.