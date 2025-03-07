Советник Эрдогана Кылыч исключил охлаждение отношений между Турцией и Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч в четверг, 6 марта, исключил охлаждение отношений Анкары и Москвы.

«Никакого перелома нет», — ответил Кылыч на вопрос журналистки на телеканале CNN Türk.

Ранее, 4 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоянии российско-турецких отношений. Он напомнил, что только на прошлой неделе были контакты с турецкой стороной на уровне министров иностранных дел.

Он также отметил уже состоявшийся визит председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко в эту страну.