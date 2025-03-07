Бывший олимпиец вошел в топ разыскиваемых ФБР преступников

Бывший олимпийский сноубордист Райан Веддинг вошел в топ-10 самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США преступников за организацию международной сети торговли наркотиками. Об этом 7 марта сообщает NBC News.

«Бывший олимпийский сноубордист, обвиняемый в организации транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков, в результате которой, как утверждается, погибли четыре человека, теперь входит в список 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР», — сообщается в опубликованном материале.

Веддинга обвиняют в организации крупной международной сети торговли наркотиками, в рамках которой из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду регулярно переправлялись сотни килограммов кокаина. Также в ходе своей незаконной деятельности он был замешан в нескольких убийствах.

В настоящее время ФБР предполагает, что преступник может проживать где-то на территории Мексики и его следует считать «вооруженным и опасным».

«Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере $10 млн за любую информацию, которая приведет к аресту Веддинга, а ФБР предлагает дополнительно $50 тыс. за информацию, которая приведет к его задержанию, аресту и экстрадиции», — сообщает телеканал.

26 ноября в Великобритании задержали одного из самых разыскиваемых преступников США. 46-летний Дэниел Андреас Сан-Диего был задержан в Северном Уэльсе в сельской местности. Он находился в розыске за два теракта, совершенных в Калифорнии в 2003 году. Его также обвиняют в связях с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список самых разыскиваемых террористов ФБР.