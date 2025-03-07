Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ расчетом ПТУР в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Восток» с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) MaxxPro производства США на южнодонецком направлении. Кадры 7 марта показало Министерство обороны России.

«Конкретная работа заключается в том, что мы выдвигаемся на определенную огневую позицию, занимаем какую-либо точку для ведения огня по противнику и наблюдаем. В случае обнаружения техники противника ведем по ней огонь. Крайняя цель — бронетранспортер MaxxPro. Машина была поражена полностью», — рассказал командир расчета с позывным Оскар.

Обнаружив боевую машину, оператор ПТУР пускает по проводу управляемую ракету, которая с высокой точностью поражает цели на дистанции до 5 км. Используя противотанковые управляемые ракеты, российские военнослужащие неоднократно уничтожали оборудованные командные пункты, огневые гнезда или долговременные сооружения ВСУ.

Профессиональное применение ПТУР российскими бойцами позволяет минимизировать риски для личного состава и достигать целей на значительных дистанциях.

Накануне, 6 марта, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. На видеозаписи запечатлено точное попадание ударного беспилотника в замаскированную в лесистой местности бронетехнику противника.