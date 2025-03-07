Бойцы казачьего полка поразили дронами пехоту ВСУ в приграничье Курской области

Операторы беспилотников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обнаружили и нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В ходе аэроразведки позиций ВСУ оператором беспилотного летательного аппарата было обнаружено скопление личного состава противника на опорном пункте. Передав месторасположения целей операторам ударных БПЛА группировки, десантники продолжили наблюдение за движением противника, тем самым корректируя работу операторов ударных дронов», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что впоследствии бежавшие с позиций украинские военные были настигнуты и атакованы дронами ВС РФ в лесопосадках.

«Десантники ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за противником, отслеживают его передвижения, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника», — заключили в Минобороны.

6 марта Министерство обороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили более 170 военнослужащих на курском направлении. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Первый Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Также были отражены три контратаки противника.