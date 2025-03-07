Минобороны показало кадры освобождения Андреевки в ДНР

Минобороны России 7 марта показало кадры боевой работы штурмовых подразделений 114-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр», в ходе которой был освобожден населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения тщательно спланировали свои действия. Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили огневые позиции, места скопления личного состава противника, а также замаскированные позиции расчетов БПЛА ВСУ», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что бойцы сначала поразили основные огневые точки противника с помощью ударных дронов, а затем провели зачистку Андреевки малыми группами.

«После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады», — заключили в военном ведомстве.

Об освобождении Андреевки сообщалось днем ранее, 6 марта. В зоне ответственности подразделения 114-й мотострелковой бригады войска противника потеряли более 590 военных, два автомобиля и три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.