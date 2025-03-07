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Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США

Трамп: НАТО не будет защищать США в случае возникновения проблем
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Фото: REUTERS/Craig Hudson
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Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение готовность стран блока НАТО прийти на помощь США в случае «проблем». Об этом 6 марта он заявил американским журналистам в Белом доме.

«Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю», — сказал американский лидер.

Он также указал на несправедливость в распределении финансирования деятельности альянса. По словам Трампа, до настоящего времени США почти полностью обеспечивали расходы блока за свой счет.

«Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, они нас обманывают в торговле», — посетовал он.

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Ранее в этот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США не будут выходить из военного блока. Следом он добавил, что США «четко подтвердили свою приверженность НАТО». 27 февраля Рютте заявил о готовности предоставить Украине миллиарды долларов в качестве помощи после разговора с президентом США Дональдом Трампом. При этом он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом процессе и какие гарантии будут предоставлены Киеву.

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