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Трамп подписал указ о приостановке американской помощи ЮАР

The Guardian: Трамп подписал указ о приостановке американской помощи ЮАР
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке американской помощи для Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом 6 марта сообщила газета The Guardian.

«Директива, выпущенная в четверг, реализует указ 14204, направленный против того, что администрация назвала «вопиющими действиями» Южной Африки. Он предписывает всем подразделениям Государственного департамента немедленно приостановить выплаты помощи, за минимальными исключениями», — передает издание.

Уточняется, что причиной такого решения стало недовольство американского президента случаями «несправедливой дискриминации» белых южноафриканцев — потомков голландских колонизаторов — со стороны властей республики.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, родившийся в ЮАР, также осудил страну за «открыто расистскую политику».

«Это последний признак эскалации напряженности между двумя в целом дружественными странами, которая началась с того, что президент Трамп обвинил ЮАР в использовании своего нового земельного закона для дискриминации белых граждан. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг эти утверждения как дезинформацию», — указывает газета.

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Ранее, 5 марта, Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранным организациям. Отмечается, что на выплаты финансирования почти в $2 млрд администрации был дан срок до 26 февраля. Тогда же сообщалось, что на зачисление выплат могут потребоваться недели. Указано, что на данный момент суд не предоставил юридических обоснований своим действиям.

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